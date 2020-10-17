ذكرى عميد المسرح العربي يوسف وهبي وسر حصوله على البكوية

يوافق اليوم 17 من شهر اكتوبر ذكرى وفاة الفنان الكبير وعميد المسرح العربي يوسف وهبي.





يعتبر يوسف وهبي الممثل والمخرج والمؤلف أحد الرواد الأوائل في مجالي السينما والمسرح في مصر والوطن العربي.





منح يوسف وهبي رتبة البكوية، عند مشاهدة الملك فاروق لأول عرض لفيلم "غرام وانتقام" بسينما ريفولي، كما حصل على العديد من الجوائز الشرفية منها جائزة الدولة التقديرية فى مصر.



بالإضافة إلى حصوله على العديد من الاوسمة مثل وسام " الجراند اوف سيسيه" من ملك المغرب و حصل على الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون و منحه بابا الفاتيكان ووسام الدفاع عن الحقوق الكاثوليكية ليكون اول مسلم يحصل على هذه الجائزة.



