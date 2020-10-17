AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: جمعيات رعاية مرضى السرطان وأسرهم تستحق الدعم والتبرع

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
مستشفيات
مستشفيات
Advertisements
يوسف سامح

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية إن الجمعيات الخيرية التي تستضيف مرضى السرطان وأسرهم تقوم بدور كبير لا يقل عن المستشفيات التي تعالجهم من المرض الفتاك وأنه يجب دعمها والتبرع لها وانتباه وسائل الإعلام لما تقوم به وتقدمهم لهؤلاء المرضى وأسرهم من رعاية وإقامة وتوفير وسائل الانتقال للمرضى ومرافقيهم من والى المستشفى الذي يعالجهم.


وأضاف مشهور أن هذه الجمعيات تمد يد العون والمساعدة بفتح أبوابها لاستضافة مرضى السرطان البسطاء القادمين من قرى الريف والصعيد البعيدة باختلاف أعمارهم طوال فترة علاجهم لحين توفير مكان أو «سرير» فى المستشفى، وتأهيلهم لاستقبال المرض ومقاومته بعزيمة وقوة تشمل رعاية صحية وتوفير وجبات طعام لهم مجانا دون مقابل.


وأشار إلى أنه في ظل معاناة مرضى ومريضات السرطان الوافدين من المحافظات، وفى ظل عدم قدرتهم على تلقى العلاج داخل المحافظات التابعين لها، الأمر الذى يجعلهم يقطعون المسافات الشاقة من أجل تلقى العلاج تظهر هنا رحمة ورفق العديد من الجمعيات المنتشرة في ربوع محافظتى القاهرة والجيزة والتى تعمل على مساعدة هؤلاء المرضى إما بصورة مادية أو معنوية.


وأضاف أنه نظرا لخطورة المرض وصعوبة معهد الأورام أو ومستشفى سرطان الأطفال فى توفير إقامة مناسبة للمرضى غير القادرين من جميع محافظات مصر لتلقى العلاج بالمعهد والمستشفى، تستضيف تلك الجمعيات مرضى الأورام ومرافقيهم، حيث تهدف تلك الجمعيات إلى المساعدة في تخفيف الأعباء المادية والمعنوية التي يفرضها السرطان على المرضى وعائلاتهم.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستشفى سرطان الأقصر تتحول لمزار سياحى.. صور

عيادة الطب النفسي بمستشفي سرطان الأقصر تقدم خدمات متكاملة للمرضي

شاهد.. رجال الدين يرسمون مسيرة دعم كبيرة لمرضى السرطان بالأقصر

ترشيحاتنا

حكم تجفيف الوجه أثناء الوضوء في الحمام.. 30 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

البطاطس بـ3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 17-10-2020.. فيديو

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 17 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على أسعار اشتراكات المترو للطلاب 2020 وكيفية الاستفادة منها.. تفاصيل

وزير التعليم يعلن إطلاق منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية

AdvertisementS

قرار ملكي.. نبأ سار لجميع الوافدين إلى السعودية

مخدرات وحفلات سرية.. القبض على نجمة شهيرة واتهام آخرين بالتعاطي والاتجار

حبسها سنة ونصف في الحمام.. لحظة نجاة امرأة حولها زوجها إلى هيكل عظمي| فيديو

مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

القوى العاملة تعلن توفير 2442 فرصة عمل برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور

حكم تجفيف الوجه أثناء الوضوء في الحمام.. 30 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

الحكم اتهم بالفساد.. فرج عامر يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والوداد فى دوري الأبطال

وفقا للرخصة الجديدة.. تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات العامة

حمادة هلال يهنئ مصطفي قمر علي افتتاح مطعمه الجديد

توجه إلى الطبيب فورا.. هذه العلامات قد تكون دليلا على إصابتك بكورونا.. تفاصيل

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنة العشاق.. رحلة إلى روائع الساحل الكيني.. شاهد

أرخص 4 سيارات سيدان في مصر 2020.. صور

بعد تسولها الطعام عبر تويتر.. قصة مطربة مثيرة للجدل اعتنقت الإسلام رغم المثلية ومحاولة الانتحار..صور