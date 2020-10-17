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محافظات

بتكلفة مليار و322 مليون جنيه..تنفيذ مشروعات في قطاع الصرف الصحي بديرب نجم

السبت 17/أكتوبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية نسب تنفيد أعمال إنشاء 15 مشروع صرف صحي بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة ماليه بلغت مليارا و 322 مليونا و 730 ألف جنيه .



أكد المحافظ ضرورة مراعاة الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة لسرعه الإنتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظًا علي البيئة والصحة العامه للمواطنين .



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أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بنطاق المحافظة  بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و 116 مليون جنيه لإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة ، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.



ومن جانبه أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى قيام الشركة بتنفيذ 7 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة بلغت 829 مليونا و 230 ألف جنيه  حيث شملت هذه المشروعات إحلال وتجديد شبكات صرف صحي بهنيا بتكلفة 33 مليونا و300 ألف جنيه، واستكمال أعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحي لقري دبيج والميساه ومنشأة كشك بتكلفة 96 مليونا و 500 ألف جنيه.



كما تم إنشاء محطة معالجة دبيج بتكلفة 35 مليون جنيه،  ومشروع صرف صحي متكامل ديرب نجم بتكلفة 139 مليونا و 900 ألف جنيه ومشروع انشاء محطة معالجة صرف صحي ديرب نجم بتكلفة 157 مليونا و 33 ألف جنيه،  ومشروع صرف صحي متكامل لقري ابو عيد وصهبره ومنشأة صفوت وتل القاضي بتكلفة 205 مليون جنيه ومشروع شبكات صرف صحي اكوه وكفر الباشا بتكلفة 144 مليونا و 200 ألف جنيه.



وأضاف  المهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه جار تنفيذ 8 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بمركز ومدينة ديرب نجم بتكلفة مالية بلغت 493 مليونا و 500 ألف جنيه، حيث شملت هذه المشروعات إنشاء محطة معالجة العصايد لخدمة قري (العصايد - الديسة - أكراش - مناحريت - شوبك أكراش - الشراقوة) بتكلفة 225 مليون جنيه، ومحطة معالجة كفر الحاج حسن لخدمة قري ( كفر الحاج حسن - منشأة قاسم - قاويشة ) بتكلفة 100 مليون جنيه وانشاء توسعات صرف صحي ديرب نجم بتكلفة 13 مليون و 500 ألف  جنيه وإنشاء مشروع صرف صحي لقري ( العكل - كراديس - فرغان)  بتكلفة 100 مليون جنيه وانشاء محطة رفع صرف صحي قري شكر الله بتكلفة 20 مليون جنيه، ومشروع توسعات صرف صحي أبو متنا بتكلفة 35 مليون جنيه ، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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