مدير مركز التنبؤات الجوية: الطقس يميل للبرودة خلال ساعات ومائل للحرارة نهارا.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه تم بدء التعمق في أيام فصل الخريف، وبدأت درجة الحرارة الصغرى في الانخفاض الجوي على كل محافظات مصر.





وأضاف محمود شاهين، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن الطقس بدأ يميل للبرودة أثناء الليل، أما خلال ساعات النهار لا زالت درجة الحرارة حتى الآن حول المعدلات الطبيعية.





ولفت إلى أن وجود الشبورة المائية دليل على الاستقرار الجوي خلال هذه الفترة، مؤثرة على السواحل الشمالية والوجه البحري للقاهرة، على الرغم من أن الأيام المقبلة يمكن أن تشهد ارتفاعا طفيفا فى درجة الحرارة، ولكن سوف يعقبها انخفاضا مرة أخرى مع نهاية الأسبوع.











وأشار"شاهين"، إلى أنه يوجد فرص لسقوط الأمطار في النصف الثاني من الأسبوع على أقصى السواحل الغربية، ومن ثم تبدأ الأمطار في السقوط داخل البلاد، موضحا أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل سوف تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض إلى 28 درجة على محافظة القاهرة.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنه كلما اقتربنا من حالات فصل الخريف كلما كان أفضل في الاستقرار الجوي، مشيرا إلى أن الجو في استقرار خلال الأيام المقبلة.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنه يمكن وجود تقلبات واردة خلال فصل الخريف، لذلك يوصي الأهالي بمتابعة النشرة الجوية اليومية.