AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حورية بحر.. جوهرة تخطف الأنظار داخل حمام السباحة.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 04:17 م
جوهرة
جوهرة
Advertisements
محمد بدران

شاركت الراقصة الروسية جوهرة جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "جوهرة" داخل حمام سباحة بإطلالة جذابة خلال قضاء إجازتها الصيفية وتركت شعرها المبلول منسدلا علي كتفيها.

ومن الناحية الجمالية، اختارت جوهرة مكياجا صارخا مما كشف عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها وعلقت قائلة "حورية البحر"

يذكر أن جوهرة تحرص على التواصل مع جمهورها بصور لها عن حياتها الشخصية وحفلاتها عبر صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على متن يخت.. جوهرة تظهر فى إطلالة مثيرة

مكياج صاخب وفستان صيفي.. جوهرة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بـ فستان قصير.. جوهرة تستعرض رشاقتها فى إطلالة جديدة

بملابس لافتة.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بـ شورت وتوب أسود.. جوهرة تتألق بإطلالة لافتة

بإطلالة جريئة.. جوهرة تشارك جمهورها صورًا جديدة لها عبر انستجرام

ترشيحاتنا

بالجلاليب الصعيدى.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يحتفلان بليلة الحنة.. شاهد

الحكم المشبوه.. فرج عامر يعلق على حكم مبارة الأهلى والوداد | شاهد

سامح شكري: مصر وإسبانيا حلفاء في القضاء على الإرهاب ومستمرون في التنسيق.. فيديو

باركت وأصلحت زيجاته الـ 3.. فنانة شهيرة عاشت وماتت تحلم بحب يوسف وهبي لها

مكياج صاخب و فستان ملفت.. زوجة تامر حسني تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ميدو: ‏‎عمري ما شوفت ڤيديو لجماهير الزمالك وماعيطتش.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب العذري.. مي زيادة وجبران خليل قصة لم يكتب لها اللقاء

أبيض X أسود.. هنا الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور لها

بعد استخدام رانيا يوسف له .. 4 فوائد لوضع الجاز على الشعر