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أخبار العالم

بريطانيا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 17/أكتوبر/2020 - 05:36 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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أحمد محرم
أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية تسجيل 16 ألفًا و171 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و150 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة.


وكشفت دراسة حديثة أن الأجسام المضادة التي يصنعها الجسم لمحاربة فيروس كورونا المستجد، والتي يتم اختبارها عن طريق  نقل الدم منها كعلاج لمرضى آخرين أكثر خطورة، تتلاشى بسرعة بعد الشفاء.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، درس خبراء من كندا دم ​​مرضى فيروس كورونا المتعافين ، ووجدوا أن مدى دفاعات المناعة ينخفض ​​بعد 6-10 أسابيع من ظهور الأعراض الأولى.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم إثبات نقل الدم بالبلازما كعلاج حتى الآن في التجارب العشوائية ، لكن الدراسات الاسترجاعية الصغيرة أشارت إلى أنها قد تقلل من شدة المرض.

وحذر الباحثون من أنه إذا ثبت أن ما يسمى بـ "بلازما النقاهة" مفيد ، فهذا يعني أنه لا توجد سوى فرصة قليلة للتبرع بها.

وأفاد الباحثون بأنه يجب على المتبرعين الانتظار أسبوعين بعد أن تهدأ الأعراض قبل التبرع بالدم - للتأكد من اختفاء الجزيئات الفيروسية ، حيث تستمر الأعراض عادةً قبل أسبوعين من ذلك.

ونوه الباحثون إلى أنه بالنظر إلى هذا ، فإنه يمكن أن يكون الإطار الزمني للتبرع بالبلازما أقصر من أسبوعين فقط.
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