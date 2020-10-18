البنك الأوروبي الآسيوي للتنمية يمنح بيلاروس قرضا نصف مليار دولار

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ووفقا للبنك فإن الأموال ستوجه لدعم ميزانية بيلاروس في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ودعم برنامج الحكومة والبنك المركزي في بيلاروس لمواجهة تداعيات COVID-19 على الاقتصاد والقطاع المالي والاجتماعي، بالإضافة لدعم نظام الرعاية الصحية والسكان





وعلقت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الإقتصاد، على قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بإصدار تقرير يفيد بأن مصر تعد الإقتصاد الوحيد المرجح أن ينجو من الركود خلال عام 2020، قائلة: إن تلك تعد إضافة عظيمة للإقتصاد المصرى.



وأضافت "نوار" أن تقرير بنك الإعمار الأوروبي يعتبر إضافة لمصر، حيث أنه يؤكد على نفس التقارير التى صدرت من قبل من الهيئات الدولية.



وتابعت أن الإقتصاد المصرى قادر على تجاوز الأزمة وحتى خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أنه خلال الفترات القادمة مصر لن تشهد حالة من الركود مثل اقتصادات كثيرة جدا حدث بها حالة شديدة من هذا الركود.



وأكدت أنه فى مصر تعتبر الصادرات الزراعية لها عامل ودور كبير فى أن الحركة فى الموانئ المصرية لم تتوقف، متابعة أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا داخليا.



