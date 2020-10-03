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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: اقتصاد مصر الوحيد المرجح نجاته من ركود كورونا.. التفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 09:58 ص
الإقتصاد المصرى
الإقتصاد المصرى
هاجر إبراهيم
علقت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الإقتصاد، على قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بإصدار تقرير يفيد بأن مصر تعد الإقتصاد الوحيد المرجح أن ينجو من الركود خلال عام 2020، قائلة: إن تلك تعد إضافة عظيمة للإقتصاد المصرى.

وأضافت "نوار" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تقرير بنك الإعمار الأوروبي يعتبر إضافة لمصر، حيث أنه يؤكد على نفس التقارير التى صدرت من قبل من الهيئات الدولية.

وتابعت أن الإقتصاد المصرى قادر على تجاوز الأزمة وحتى خلال أزمة كورونا، لافتة إلى أنه خلال الفترات القادمة مصر لن تشهد حالة من الركود مثل اقتصادات كثيرة جدا حدث بها حالة شديدة من هذا الركود.

وأكدت أنه فى مصر تعتبر الصادرات الزراعية لها عامل ودور كبير فى أن الحركة فى الموانئ المصرية لم تتوقف، متابعة أن الحكومة المصرية تعاملت مع أزمة كورونا داخليا.

وأشارت إلى أن مجموعة المشروعات القومية خلال الفترة السابقة والتى تم افتتاحها رغم الأزمة ساهمت أن لا يكون هناك حالة من الركود فى الإقتصاد المصرى، مضيفة إلى أن مصر استطاعت إختراق أسواق أوروبية خلال أزمة كورونا.

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