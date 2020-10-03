الدولار بــ15.7 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت 3 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيها للشراء و15.80 جنيها للبيع.
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سعر اليورو 18.39 جنيها للشراء و18.59 جنيها للبيع .
سعر الجنيه الاسترلينى 20.12 جنيها للشراء، و 20.50 جنيها للبيع.
الفرنك السويسرى 17.03 جنيها للشراء ، و 17.23 جنيها للبيع.
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.75 جنيها للشراء، و1.77 جنيها للبيع.
العملات الآسيوية :
سجل 100 ين يابانى سعر 14.84 جنيها للشراء و 14.98 جنيها للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.31 جنيها للشراء و2.32 جنيها للبيع.