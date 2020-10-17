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فن

نجوى كرم تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.. شاهد

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نفت الفنانة نجوى كرم شائعات اصاتها بفيروس كورونا من خلال حسابها الرسمى بموقع "تويتر"

وقالت نجوى كرم :" لكل اللى مشغول باله عليا الحمدلله بطمنكم انى بالف خير وكورونا لا شفتنا ولا شافت عتبة بيتنا "

واضافت نجوى كرم :" ياريت تتلهوا بنجاحتنا اكتر ماتتلهوا بالاشاعات اللى عم تطلع علينا "

ويذكر أن دعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لمبادرة في حب لبنان، إلى كل الفنانين، المصورين، النحاتين، والرسامين، لدعم لبنان من خلال مشاركة صورة "حلوة" تحت #لبنان_الحياة.

غردت المطربة اللبنانية «نجوى كرم» من خلال حسابها الشخصي في موقع التغريدات تويتر، بمبادرة تعتمد على إبراز جمال لبنان بالصور، وسط ما يعيشه البلد من مآسي وأحزان.

قالت نجوى في تغريدتها: "دعوة مني لكل إلي معنى ولي مش معنا … لكل المصورين والرسامين و النحاتين … ولكل حدا بحب لبنان … لبناني أو مش لبناني … إنه شاركنا بصورة حلوة أو فيديو حلو … مع اسم المنطقة … تحت عنوان لبنان الحياة".

وأرفقت عدد من الصور الرائعة التي تبرز معالم بلد الحسن والجمال لبنان الحزين، وبالفعل لاقت المبادرة قبولًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
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