AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سفير مصر بالمغرب: الأهلي والزمالك وبيراميذر بخير.. وفرجانى ساسي فى العزل

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:09 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أكد أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن الفرق المصرية المتواجدة في الدار البيضاء، بحالة جيدة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد الليلة في تمام التاسعة مساء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء غدا الأحد ضمن منافسات الدور ذاته، وبيراميذر مع حورويا الغيني يوم الثلاثاء ، في نصف نهائي الكونفيدرالية

وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : بعثة الأهلي بخير وهم يستعدون حاليا لمواجهة الوداد  ".

وأضاف :" نفس الأمر أيضا بالنسبة لبعثتي الزمالك وبيراميذر، كل شيئ يسير بسلاسة،  ولا توجد أي مشاكل ".

وعن آخر تطورات حالة فرجاني ساسي، أوضح:" فرجاني لا يزال يخضع للحجر الصحي بفندق إقامة نادي الزمالك، بعد ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها مؤخرا ".

كان نادي الزمالك أعلن أمس، الجمعة، إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 ".

ويعد محمد حسن الأقرب لتعويض غياب فرجاني ساسي أمام الرجاء، في مباراة الغد.

يذكر أن مباريات الدور نصف النهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، ستقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف: مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بدون جماهير

مفاجأة جديدة .. كاف يلغى جوائز الأفضل هذا الموسم بسبب كورونا

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

سفيرنا في المغرب: مباريات نصف نهائي أبطال أفريقيا لن يتم تأجيلها

سفير مصر في المغرب: الخطيب وإسماعيل يوسف يرأسان بعثتي الأهلي والزمالك

السفير المصري بالمغرب: غياب الجمهور في صالح الوداد والرجاء

ترشيحاتنا

مصر تقدم شحنة ثانية من أدوية علاج فيروس كورونا إلى لبنان

الأزمات تطارد أسر النجوم.. طارق العريان يرد على ابن أصالة.. وفنانة تقتل زوجها بـ 3 طعنات

تعليق غريب من كلوب على تألق محمد صلاح بعد التعادل مع إيفرتون

الفتوى والتشريع عن عزل رئيس الزمالك: لا يجوز إبداء الرأي في نزاع معروض على القضاء

صلاح يواصل كتابة التاريخ.. ملخص وأهدف مباراة ليفربول وإيفرتون بـ الدوري الإنجليزي.. فيديو

بعد السعودية.. دول عربية جديدة تنضم لحملة مقاطعة المنتجات التركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات نيسان ألتيما 2021 nissan altima الجديدة.. صور

أفضل وسائل منع الحمل الحديثة .. آمنة على صحتك

هل عصير الليمون المغلي فعال فى علاج كورونا؟.. هاني الناظر يجيب