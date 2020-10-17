سفير مصر بالمغرب: الأهلي والزمالك وبيراميذر بخير.. وفرجانى ساسي فى العزل

أكد أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، أن الفرق المصرية المتواجدة في الدار البيضاء، بحالة جيدة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد الليلة في تمام التاسعة مساء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء غدا الأحد ضمن منافسات الدور ذاته، وبيراميذر مع حورويا الغيني يوم الثلاثاء ، في نصف نهائي الكونفيدرالية





وقال أشرف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : بعثة الأهلي بخير وهم يستعدون حاليا لمواجهة الوداد ".





وأضاف :" نفس الأمر أيضا بالنسبة لبعثتي الزمالك وبيراميذر، كل شيئ يسير بسلاسة، ولا توجد أي مشاكل ".





وعن آخر تطورات حالة فرجاني ساسي، أوضح:" فرجاني لا يزال يخضع للحجر الصحي بفندق إقامة نادي الزمالك، بعد ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها مؤخرا ".





كان نادي الزمالك أعلن أمس، الجمعة، إصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 ".





ويعد محمد حسن الأقرب لتعويض غياب فرجاني ساسي أمام الرجاء، في مباراة الغد.





يذكر أن مباريات الدور نصف النهائي من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، ستقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا.