بعد توليه مهمة تدريبه .. حسام حسن يناقش أبرز ملفات الاتحاد السكندري قبل لقاء اللاعبين

تولي

المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري قيادة الفريق بصفة رسمية عقب إنتهاء المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد والإنتاج الحربي والتي انتهت لصالح الآخر بهدفين مقابل هدف .





واعتمد محمد مصيلحي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عقب إنتهاء المباراة .





ويقود حسام حسن الفريق في مباراة المقاولون المقبلة ببطولة كأس مصر.





ومن المقرر أن يجتمع حسام حسن مع لاعبي الاتحاد السكندري للحديث عن كافة الأخطاء وتصحيح المسار استعدادا لبطولة كأس مصر واستئناف باقي مباريات الدوري المصري .





وناقش حسام حسن مع محمد مصيلحي رئيس النادي كافة التدعيمات التي يحتاجها الفريق بالإضافة إلي موقف الراحلين عن صفوف الفريق بنهاية هذا الموسم .



