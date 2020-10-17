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رياضة

بعد توليه مهمة تدريبه .. حسام حسن يناقش أبرز ملفات الاتحاد السكندري قبل لقاء اللاعبين

السبت 17/أكتوبر/2020 - 08:39 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
تولي حسام حسن المدير الفني الجديد لنادي الاتحاد السكندري قيادة الفريق بصفة رسمية عقب إنتهاء المباراة التي جمعت بين فريقي الاتحاد والإنتاج الحربي والتي انتهت لصالح الآخر بهدفين مقابل هدف .

واعتمد محمد مصيلحي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عقب إنتهاء المباراة .

ويقود حسام حسن  الفريق في مباراة المقاولون المقبلة  ببطولة  كأس مصر.

ومن المقرر أن يجتمع حسام حسن مع لاعبي الاتحاد السكندري للحديث عن كافة الأخطاء وتصحيح المسار استعدادا لبطولة كأس مصر واستئناف باقي مباريات الدوري المصري .

وناقش حسام حسن مع محمد مصيلحي رئيس النادي كافة التدعيمات التي يحتاجها الفريق بالإضافة إلي موقف الراحلين عن صفوف الفريق بنهاية هذا الموسم .

وجاء تشكيل الجهاز الفني لقيادة الاتحاد السكندري كالتالي:

حسام حسن مديرا فنيا .
إبراهيم حسن مديرا للكرة .
طارق سليمان مدربا عام .
حسن مصطفي مدربا .
عماد المندوه مدربا للحراس.
د. محمد عنان طبيب الفريق .
 وليد بدر مديرا اداريا.
سمير محجوب وأحمد متولي إداريان.
 محمد عبد الفتاح اخصائي تأهيل.
 اسلام السيد ، محمد حسن، محمد حسانين "مدلكين".

وقرر مسئولي الاتحاد السكندري تعيين الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق، رئيسا للجهاز الطبي لجميع فرق النادي .
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