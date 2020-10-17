منظمة التعاون الإسلامي تدين حادث باريس الإرهابي

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حادثة الطعن الإرهابية التي قُتل فيها مواطن فرنسي، في إحدى ضواحي العاصمة باريس.





وقدّمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحية، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها مهما كانت الأسباب والدوافع.





وكانت وزارة الخارجية السعودية اعربت عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.





وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية جرّاء هذه الجريمة النكراء.





كما وجهت العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق.



