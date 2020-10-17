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أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تدين حادث باريس الإرهابي

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:57 م
منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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محمود نوفل
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، حادثة الطعن الإرهابية التي قُتل فيها مواطن فرنسي، في إحدى ضواحي العاصمة باريس.

وقدّمت الأمانة العامة العزاء لذوي الضحية، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لظاهرة الغلو والتطرف والإرهاب بجميع أشكالها وتجلياتها مهما كانت الأسباب والدوافع.

وكانت وزارة الخارجية السعودية اعربت عن إدانة المملكة  واستنكارها الشديدين لعملية الطعن الإرهابية التي وقعت بإحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وأودت بحياة مواطن فرنسي.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة مع الجمهورية الفرنسية جرّاء هذه الجريمة النكراء. 

كما وجهت العزاء والمواساة لذوي الضحية وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق.

وأكدت الوزارة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مجددة دعوتها لاحترام الرموز الدينية والابتعاد عن إثارة الكراهية بالإساءة للأديان.
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