طريقة عمل الكريب المقرمش بالشيكولاتة

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل الكريب المقرمش بالشيكولاته.
مكونات عجينة الكريب :
– كوب من الدقيق الأبيض.
– 3 ملاعق من الزبدة الذائبة.
– كوب من اللبن .
– نصف ملعقة من الفانيلا السائلة أو ما يعادلها من الفانيليا البودرة
– 2 بيضة .
– ملعقة كبيرة من السكر .
طريقة تحضير عجينة الكريب :
• نقوم بخلط الحليب و البيض داخل الخلّاط الكهربائي .
• و في آثناء عملية الخلط نقوم بإضافة السكر و الفانيلا للخلّاط .
• نضع الخليط في إناء عميق ثم نقوم بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر ،
• ثم نضيف الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار بالتقليب حتى يختفي الدقيق داخل الخليط .
• نضع الإناء داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة .
• نقوم بدهن مقلاة بها ميزة انها غير قابلة للصق بالزبدة .
• نقوم بتوزيع جزء من العجينة على المقلاة و نساويها من كل الجوانب جيدًا .
• ننتظر حتى تتحول للون الذهبي ثم نقلبها على الوجه الآخر.
_نكرر هذه العملية مع باقي العجين .
طريقة تحضير الكريب بالشيكولاته :
نحضر :
-كوب من بالشيكولاته
– شرائح فراولة
– قطع من الموز
_ ندهن العجينة من الداخل بالنوتيلا جيدًا ثم نضيف شرائح الفراولة و قطع الموز و نطوي الكريب بأي طريقة نفضلها .
لتزيين الكريب :
• يمكن استخدام صوص الشيكولاتة و السكر المطحون لتزيين الكريب من الخارج .