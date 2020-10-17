طريقة عمل الكريب المقرمش بالشيكولاتة

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل الكريب المقرمش بالشيكولاته.





مكونات عجينة الكريب :





– كوب من الدقيق الأبيض.





– 3 ملاعق من الزبدة الذائبة.





– كوب من اللبن .





– نصف ملعقة من الفانيلا السائلة أو ما يعادلها من الفانيليا البودرة





– 2 بيضة .





– ملعقة كبيرة من السكر .





طريقة تحضير عجينة الكريب :





• نقوم بخلط الحليب و البيض داخل الخلّاط الكهربائي .





• و في آثناء عملية الخلط نقوم بإضافة السكر و الفانيلا للخلّاط .





• نضع الخليط في إناء عميق ثم نقوم بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر ،





• ثم نضيف الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار بالتقليب حتى يختفي الدقيق داخل الخليط .





• نضع الإناء داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة .





• نقوم بدهن مقلاة بها ميزة انها غير قابلة للصق بالزبدة .





• نقوم بتوزيع جزء من العجينة على المقلاة و نساويها من كل الجوانب جيدًا .





• ننتظر حتى تتحول للون الذهبي ثم نقلبها على الوجه الآخر.





_نكرر هذه العملية مع باقي العجين .





طريقة تحضير الكريب بالشيكولاته :





نحضر :





-كوب من بالشيكولاته





– شرائح فراولة





– قطع من الموز





_ ندهن العجينة من الداخل بالنوتيلا جيدًا ثم نضيف شرائح الفراولة و قطع الموز و نطوي الكريب بأي طريقة نفضلها .





لتزيين الكريب :





• يمكن استخدام صوص الشيكولاتة و السكر المطحون لتزيين الكريب من الخارج .



