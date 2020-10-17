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مرأة

طريقة عمل الكريب المقرمش بالشيكولاتة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:04 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة عمل الكريب المقرمش بالشيكولاته.

مكونات عجينة الكريب :

– كوب من الدقيق الأبيض.

– 3 ملاعق من الزبدة الذائبة.

– كوب من اللبن .

– نصف ملعقة من الفانيلا السائلة أو ما يعادلها من الفانيليا البودرة

– 2 بيضة .

– ملعقة كبيرة من السكر .

طريقة  تحضير عجينة الكريب :

• نقوم بخلط  الحليب و البيض داخل الخلّاط الكهربائي .

• و في آثناء عملية الخلط نقوم بإضافة السكر و الفانيلا للخلّاط .

• نضع الخليط في إناء عميق ثم نقوم بإضافة الزبدة مع التقليب المستمر ،

• ثم نضيف الدقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار بالتقليب حتى يختفي الدقيق داخل الخليط .

• نضع الإناء داخل الثلاجة لمدة نصف ساعة .

• نقوم بدهن مقلاة بها ميزة انها غير قابلة للصق بالزبدة .

• نقوم بتوزيع جزء من العجينة على المقلاة و نساويها من كل الجوانب جيدًا .

• ننتظر حتى تتحول للون الذهبي ثم نقلبها  على الوجه الآخر.

_نكرر هذه العملية مع باقي العجين .

طريقة تحضير الكريب بالشيكولاته  :

نحضر :

-كوب من بالشيكولاته 

– شرائح فراولة

– قطع من الموز

_ ندهن العجينة من الداخل بالنوتيلا  جيدًا ثم نضيف شرائح الفراولة و قطع الموز و نطوي الكريب بأي طريقة نفضلها .

لتزيين الكريب :

• يمكن استخدام صوص الشيكولاتة و السكر المطحون لتزيين الكريب من الخارج .

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