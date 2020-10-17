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فن

تقدم العمر.. التجاعيد تغلب على ملامح بوسي في أحدث ظهور لها

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:18 م
بوسي
بوسي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة الشابة شيماء عباس، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة بوسي، بعد غياب طويل للأخيرة عن الظهور، وذلك ضمن عرض «سينما مصر» للمخرج خالد جلال. 

وعلقت الفنانة الشابة، على صورتها مع بوسي، قائلة: «صاحبه ارق وجه وتعبير واحساس فى السينما المصرية .. العصفورة النجمة #بوسي .. نورتينا». 

وظهرت بوسي، في الصورة التي نشرتها شيماء عباس، وعلامات تقدم العمر تتغلب على ملامحها، فبدت ببشرة مجعدة، لتفاجئ جمهورها ومتابعيها بالتغير الكبير الذي حدث لها. 

كان أخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي. 

مسلسل "البرنسيسة بيسة"، وهو تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغني.

"سينما مصر" هو عرض تخرج الدفعة الثانية قسم التمثيل بمركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، رؤية وإخراج خالد جلال.

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.
بوسي بوسي
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