شاهد.. بوسي تظهر بالحجاب مع ابنتها مي نور الشريف

نشر الفنانة مي نور الشريف، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الفنانة بوسي، وهما ترتديان الحجاب أمام الكعبة المشرفة، خلال أدائهما مناسك العمرة.





وعلقت، مي نور الشريف، على صورتها مع والدتها قائلة: «اللهم لك الحمد حتي ترضي و لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ».



