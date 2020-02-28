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فن

شاهد.. بوسي تظهر بالحجاب مع ابنتها مي نور الشريف

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:22 م
الفنانة بوسي - مي
الفنانة بوسي - مي نور الشريف
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سعيد فراج
نشر الفنانة مي نور الشريف، صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها الفنانة بوسي، وهما ترتديان الحجاب أمام الكعبة المشرفة، خلال أدائهما مناسك العمرة. 

وعلقت، مي نور الشريف، على صورتها مع والدتها قائلة: «اللهم لك الحمد حتي ترضي و لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا». 

جدير بالذكر أن احدث عمل شاركت فيه مي نور الشريف كان مسلسل "اللهم إني صائم" أمام الفنان مصطفى شعبان، والذي عُرض في دراما رمضان 2017.


وتسعى مى نور الشريف للمشاركة فى أعمال جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك بعد فترة غياب عن الساحة الفنية.
شاهد.. بوسي تظهر بالحجاب مع ابنتها مي نور الشريف
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