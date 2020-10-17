تعيينات مجلس الشيوخ تمثل جميع الفئات.. 20 مقعدا للمرأة و 12 للأحزاب

جاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين ١٠٠ نائب بمجلس الشيوخ متنوعا وشاملا لجميع فئات المجتمع حيث راعى تمثيلا متنوعا ومتوازنا.





وبقراءة قرار المعينين سنجد أن القرار شمل ٢٠ سيدة تم مراعاة النوع في تخصصاتهن النوعية من طيب وسياسة وقانون وإجتماع لمراعاة الشمولية في التخصصات





وسنجد القرار أيضا شمل تعيين ١٩ من الذين انتموا للقوات المسلحة المصرية والشرطة ايضا وقد راعى فيها تمثيلا متنوعا من بين عدد من اللواءات الذين كانوا ينتموا لأسلحة متنوعة بالجيش هذا بخلاف من خدموا في الشرطة.





ثم جاء ١٢ مرشحا من الأحزاب السياسية وقد تم مراعاة التنوع في التمثيل الحربي وسنجد من خلال قرار التعيين ان الاحزاب الممثلة ارادة جيل والوفد والتجمع وحزب السادات والنور.





كما راعى قرار التعيين تمثيل النقابات المهنية والعمالية ، حيث تم تمثيل الصحفيين والصيادلة والمعلمين ، ونقيب المحامين السابق





كما تم تعيين 7 من تنسيقية شباب الاحزاب يحملون تخصصات نوعية متباينة ، وتعيين ٢ من الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب





كما تتضمن قرار التعيين ٥ من ترشيحات الكنيسة وتم مراعاة هذا التمثيل مراعاة الطرائف المسيحية من ارثوذكس وكاثوليك





وكما ضمت قائمة التعينات ٦ من الاعلاميين والفنانين من أشهرهم الفنان يحيى الفخراني ، وهذا حتى تشمل قائمة جميع الفئات





وتأتي في قائمة التعيينات ١٦ شخصية عامة تحمل بداخلها التنوع والتمثيل المتناسب للجميع.



