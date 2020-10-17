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منوعات

ضبط 1000 نبتة حشيش بثلاثة طوابق داخل ملهى ببريطانيا.. صور

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) إنه تم اكتشاف مزرعة للقنب من ثلاثة طوابق في ملهى ليلي سابق في مدينة كوفنتري.


 ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم العثور على حوالي 1000 نبتة للقنب، بقيمة تزيد عن مليون جنيه إسترليني، داخل العقار في شارع ترينيتي يوم الخميس بعد أن حطم الضباط العديد من الأبواب المحصنة للوصول إلى معمل تصنيع وزراعة القنب.


 وقالت NCA إن نباتات القنب انتشرت على ثلاثة طوابق ، إلى جانب 150 ألف جنيه إسترليني من معدات الزراعة  والري "المتطورة".


وقالت الوكالة إن الشرطة استخدمت وحدة طائرات بدون طيار للمساعدة في مطاردة رجلين بعد محاولتهما الفرار من المبنى.


 فيما بعد ، قبض على ثلاثة رجال واتُهموا بإنتاج عقار من الفئة ب.


 وقال آدم وارنوك قائد فرع NCA: "هذه عملية مصادرة مخدرات كبيرة سيكون لها تأثير كبير على مجموعات الجريمة المنظمة المتورطة ، مما يحرمهم من السلع والأرباح.

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