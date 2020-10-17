غدا أولى جلسات مجلس الشيوخ بـ "البث المباشر"

اعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بث وقائع أولى جلساته غدًا، على الهواء مباشرة، والتي سيؤدي خلالها الاعضاء اليمين الدستورية.





وأشارت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ إلى انه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة “واى فاي” للدخول على الإنترنت للمتابعه الاعلاميه





وطالبت الامانه العامه لمجلس الشيوخ جميع المحررين البرلمانيين والعاملين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامه والتزام المصورين البرلمانيين بالالتزام بالملابس الفورمال داخل القاعه.





ويفتتح مجلس الشيوخ المصري أولي جلساته غدا الأحد 18 أكتوبر طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية كالآتى " يدعى مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ‪ظهرًا يوم الأحد‬ 1 من ربيع الأول 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية‪‬.





ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الاخير.





جدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون تقول "وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".





كما ينص قانون مجلس الشيوخ، على أن "يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح:.





ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.





المادة (29)



يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.