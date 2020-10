سلاف فواخرجي تتغزل في زوجها: هنا قلبي وجذوري

View this post on Instagram

#Repost @wael.s.ramadan ・・・ هنا جذوري هنا قلبي هنا لغـتي فكيفَ أوضحُ؟ هل في العشقِ إيضاحُ؟ #نزار_قباني #وائل_رمضان #سلاف_فواخرجي #دمشق