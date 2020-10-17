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فن

سلاف فواخرجي تتغزل في زوجها: هنا قلبي وجذوري

السبت 17/أكتوبر/2020 - 10:53 م
سلاف فواخرجي وزوجها
سلاف فواخرجي وزوجها
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محمد بدران
نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي بصحبه زوجها وائل رمضان وعلقت الفنانة السورية علي الصور قائلة "هنا جذوري هنا قلبي هنا لغـتي فكيفَ أوضحُ؟ هل في العشقِ إيضاحُ #نزار_قباني#وائل_رمضان #سلاف_فواخرجي #دمشق".

يذكر أن آخر أعمال النجمة سلاف فواخرجي مسلسل "شارع شيكاغو" والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، شارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.


وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.


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