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حوادث

حبس لصين سرقا أموالا من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية
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اسلام مقلد
أمرت جهات التحقيق، حبس لصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أموال من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.

وكان رجال الأمن بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط لصين سرقا أموال من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين .

جاء ذلك بعد أن تبلغ لقسم شرطة البساتين من موظفة بإحدى الشركات قررت باكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها.

وأمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأمكن ضبطها وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، واعترفا بإرتكابهما بالاشتراك مع آخر "هارب"، وتم بإرشادهما ضبط (مبلغ مالى- هاتف محمول -  شاشة LCD ) وأقرا بشرائهما من متحصلات سرقة المبلغ المالى المستولى عليه.
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