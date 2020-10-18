حبس لصين سرقا أموالا من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين

أمرت جهات التحقيق، حبس لصين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة أموال من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين.





وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل عنهما.





وكان رجال الأمن بالقاهرة قد تمكنوا من ضبط لصين سرقا أموال من داخل سيارة موظفة أثناء توقفها بالبساتين .





جاء ذلك بعد أن تبلغ لقسم شرطة البساتين من موظفة بإحدى الشركات قررت باكتشافها كسر زجاج السيارة ملكها حال توقفها بالطريق الدائرى بدائرة القسم وسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من داخلها.



