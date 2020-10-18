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رياضة

أحمد شوبير: مبروك جمهور الأهلي في كل العالم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:51 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، مجموعة صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر في الصور جماهير النادي الاهلي اثناء متابعاتها للقاء الاهلي والوداد ضمن منافسات نص النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وعلق شوبير علي الصور قائلا: "الشغف الكرة حاجة تاني مبروك جمهور الأهلي في كل العالم".




وأكد مختار مختار المدير الفني لنادي الإنتاج الحربي ونجم الأهلي السابق، أن الأهلي خاض المباراة أمام الوداد بشكل منتظم، وحقق كل ما يريده من اللقاء.

وقال مختار خلال تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد، إن ضربة الجزاء التي حصل عليها الوداد لم تكن صحيحة، مؤكدا أن محمد الشناوي حقق موسما كبيرا مع النادي الأهلي.

وتابع أن الأهلي وجهازه الفني بقيادة موسيماني المميز واللاعبين تفوقوا على أنفسهم خلال مباراة اليوم ونجحوا في تحقيق أول خطوة نحو اللقب.

وأضاف أن كرة القدم متغيرة وعلى النادي الأهلي الخروج من فرحة الفوز سريعا والاستعداد لمباراة العودة من الغد.
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