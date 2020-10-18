أرمينيا تتهم أذربيجان بخرق الهدنة في قرة باخ

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأحد، أن أرمينيا تتهم أذربيجان بخرق الهدنة في إقليم ناجورني قرة باخ.





جاء ذلك عقب تأكيد روسيا أمس السبت، ضرورة الالتزام الصارم باتفاق وقف إطلاق النار بين الجارتين المتنازعتين.





من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت بموافقة أرمينيا وأذربيجان على وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية اعتبارًا من منتصف الليل، وشدد على ضرورة احترامها من قبل الطرفين.





وقال مكتب الرئيس في بيان إن فرنسا ستكون مهتمة للغاية بهذا الأمر وستظل ملتزمة حتى تتوقف الأعمال العدائية بشكل دائم ويمكن أن تبدأ المناقشات ذات المصداقية بسرعة.





وأضافت أنه يجب أن يكون وقف إطلاق النار هذا غير مشروط وأن يلتزم الطرفان به بصرامة.





وأعلنت أرمينيا، السبت، إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين لأذربيجان بعد دخولهما مجالها الجوي. من جانبها، أفادت أذربيجان بمقتل 12 مدنيا وإصابة 40 آخرين في مدينة "جانجا" جراء قصف من قوات أرمينية.





وقال مكتب المدعي العام إن قذيفتين سقطتا على مبان سكنية في ثاني أكبر مدن أذربيجان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".





فيما ذكر شهود عيان أنهم رأوا 7 ضحايا يتم إخراجهم من تحت الأنقاض، ثم تعرضت ستيباناكيرت عاصمة ناجورني قره باخ للقصف.



