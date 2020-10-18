AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:14 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت نور الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت شقيقة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هاف ستومك باللون الفضى اللامع مكشوف الأكتاف والصدر ونسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح مقطع من الركبة وجاكيت اسود.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها المموج الأشقر.

ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها. 


بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها
بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها
بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها
بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

بعد خطوبتها.. 10 صور لـ ابنة الحضري تبرز أنوثتها

بـ فستان مخطط مكشوف.. زوجة مصطفى فهمي تثير الجدل بإطلالة جريئة

بفستان قصير على البحر.. منى زكى بإطلالة مثيرة تخطف الأنظار

بـ هاف ستومك .. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان مشجر| يسرا بإطلالة تبرز أنوثتها من فرح شقيق إلهام شاهين.. صور

ترشيحاتنا

الحرام مش بيدوم.. محمد ناجي جدو يعلق على ضربة جزاء الوداد أمام الأهلي

تقدم العمر.. التجاعيد تغلب على ملامح بوسي في أحدث ظهور لها

خبير تكنولوجي يوضح سبب انفجار بطارية الهاتف المحمول.. فيديو

رانيا محمود ياسين تسترجع الذكريات مع والدها بصورة من حفل زفافها

سيارة تسير بطريقة مرعبة في السعودية وصدمة بعد توقفها.. فيديو

الأهلي ضد الوداد .. علي معلول يضيف الثاني ويحتفل على طريقة مؤمن زكريا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

بفستان منقط.. ميس حمدان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد تصريحات والدها.. 10 صور لـ بوسي في آخر ظهور لها