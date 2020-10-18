بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها

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شقيقة الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.





وخطفت شقيقة هنا الزاهد الأنظار بإطلالة جريئة وانيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية هاف ستومك باللون الفضى اللامع مكشوف الأكتاف والصدر ونسقت معه بنطلون جينز ازرق فاتح مقطع من الركبة وجاكيت اسود.





أما من الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها المموج الأشقر.





ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.







