إبراهيموفيتش يتحدى الجميع: لن يستطيع أحد إيقافي





وسجل البالغ من العمر 39 عامًا هدفين في مرمى إنتر ميلان وساهم في الفوز وإنتهاء المباراة بنتيجة 2/1 لصالح فريقه.





وقال إبراهيموفيتش في تصريحات عبر " سكاي سبورت " : " كنت جائع وقد ظهر ذلك في المباراة ، حيث كان فريقي لم يفز بالديربي منذ أربع سنوات ".





وتابع : " شعرت بخيبة أمل لأنه تم التصدي لركلة الجزاء ، لكن هذا ليس مهما ، فالأهم هو أن فريقي قد فاز ".





وأضاف : " أخبرت وكيلي أن أعود إلى أوروبا مرة أخرى بعد الذهاب إلى أمريكا ، فقالوا لي أن ميلان بحاجتي لذلك جئت إلى هنا ".





وأختتم : " أشعر أنني أكتر إكتمالًا مما كنت عليه قبل 10 سنوات ، وأتحدى الجميع إذا كنت في أعلى مستوى لياقي فلن يستطيع أحد إيقافي ".





يذكر أن إبراهيموفيتش أصيب بفيروس كورونا قبل لقاء الديربي ألا أنه عاد مرة أخرى بكامل توهجه وسجل هدفي الفوز لفريق إي سي ميلان.

تحدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي إي سي ميلان، مدافعي كرة القدم، بعد مباراة ديربي الغضب بين إي سي ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي.