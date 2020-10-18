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أخبار العالم

بأول رحلة تجارية.. انطلاق العلاقات الإسرائيلية البحرينية اليوم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 06:54 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة الانباء الفرنسية نقلا عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، أن العلاقات الدبلوماسية مع البحرين ستنطلق من اليوم في احتفال بالعاصمة المنامة. 

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن أول رحلة تجارية من إسرائيل ستتوجه اليوم  الأحد إلى البحرين برئاسة مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال مكتب نتنياهو، في بيان أصدره السبت: "متابعة لتوقيع رئيس الوزراء نتنياهو على الإعلان التاريخي حول تأييد السلام مع البحرين الذي تم بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل شهر ونجاحه في دفع العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج، سيترأس مستشار الأمن القومي، مئير بن شبات، غدا بعثة إسرائيلية ستسافر إلى البحرين في أول رحلة تجارية بين البلدين".

وأوضح البيان أن البعثة ستضم كذلك مسؤولين كبار من مكتب نتنياهو ووزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والزراعة والصحة والداخلية والعلوم والمواصلات ومجلس الأمن القومي.

ومن المتوقع أن يعقد أعضاء البعثة الإسرائيلية مباحثات مع مسؤولين بحرينيين وأمريكيين كبار حول المجالات مثل الطيران والمواصلات والتكنولوجيا والصناعة والتجارة والأموال والسياحة والزراعة والعلاقات الدبلوماسية والصحة والثقافة.
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