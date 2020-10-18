بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع الريدز.. كلوب لـ الصحفيين: لا أريد الحديث عن صلاح حاليا





وسجل محمد صلاح هدفا رائعا أمام إيفرتون في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي ليصل إلى الهدف رقم 100 له في مسيرته مع الريدز منذ انضمامه للفريق عام 2017.





وبسؤال كلوب من أحد الصحفيين عن ذلك الأمر قال: "لا أريد الحديث عن محمد صلاح في الوقت الحالي خصوصًا بعد التعادل أمام إيفرتون".





وتابع: "كم مرة تحدثت عن صلاح بشكل رائع فهذا يكفي وليس وقته للحديث عن ذلك وهو أيضًا نفس الأمر".





وانتقل للحديث عن فانديك قائلا: "الأمر غير جيد، فيرجيل يلعب وهو يعاني من الآلام لكن لا يوجد أحد مكانه".





واختتم: "الكرة ركلة جزاء واضحة لكن الحكم أشار إلى التسلل، ولكنه أصيب، وليس لدي ما أقول".





ويذكر أن نادي ليفربول قد تعادل مع إيفرتون بنتيجة 2/2 في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، الحديث عن محمد صلاح بعد وصوله إلى الهدف رقم 100 مع الريدز.