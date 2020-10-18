كاتب صحفي: مصر تستطيع الحفاظ على الوضع في ليبيا

قال جمال عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مصر كانت تقف منذ البداية مع تهدئة الوضع في ليبيا ، مؤكدًا ان مصر لن تسمح بوجود عناصر وتنظيمات ارهابية على حدودها.





وأضاف جمال عفيفي ، خلال حواره المذاع على فضائية دى ام سى ، ببرنامج 8 الصبح ، أن مصر تهدف إلى استقرار الدولة الليبية وإجراء انتخابات حرة، مؤكدا أن التدخلات الخارجية من تركيا او قطر وغيرها يؤثر على استقرار المنطقة بالكامل .





وأشار مدير تحرير جريدة الأهرام ، إلى ان المجموعات الارهابية تبحث عن البيئة المناسبة لها للتواجد فيها ، مشيرا إلى ان الارهاب الان اصبح عابر للحدود، وترعاه تركيا ودولة قطر مما تسبب في انتشارهم في العديد من الدول.





وتابع أن أردوغان أشار إلى ان العناصر الموجودة فى سوريا وغيرها يتم نقلهم من ليبيا إلى سيناء وهو ما دل على وجود تهديدات واضحة ، ولكن مصر قادرة على الحفاظ على أمنها القومي.



