حتيتة: الوضع في ليبيا معقد.. وإعلان القاهرة نقطة تحول للأزمة

قال عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن الملف الليبي معقد للغاية، ودول كبري لن تستطيع حل المشكلة الليبية، لكن مصر قررت أن تتدخل وتنقذ الأخوة الليبيين بتوجيهات من الرئيس السيسي.
وأكد حتيتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" على قناة أون تي في، أننا شاهدنا القبائل الليبية ترحب بالتدخل المصري بشكل كبير، ومنذ ذلك الوقت وبدأ العالم يتعامل مع الملف الليبي بشكل مختلف، خصوصا بعد إعلان القاهرة في يونيو الماضي.
وأضاف المتخصص في الشأن الليبي، ، أن بعض الدول بدأت تدرك أخيرا، أنه بعد دخول مصر في الملف الليبي؛ لن تستطيع سرقة ونهب ثروات الدولة الليبية، وهناك قيادات من الشرق والغرب بدأت تقتنع بالدور الحيادي الذي تلعبه مصر في ليبيا.
ونوه إلى أن اليوم، هناك شروط مكشوفة في التعامل مع وارادات النفط، وأصبحت هناك قناعة بضرورة عودة المرتزقة إلى بلادهم، وقناعة بأهمية تفكيك الميليشيات.
وأشار إلى أن مصر قد اقترحت- وفقا لما يراه الليبيون- أن تكون هناك سلطة سياسية مؤقتة، لحين قيام انتخابات، مضيفا أن الوضع في ليبيا معقد، ولن تأتي مصر وتقول أوقفوا الحرب فتقف الحرب؛ فهذا مستحيل، لأن هناك العديد من الدول تستفيد من الوضع الحالي في ليبيا، لكن مصر كعادتها، تحاول إشراك المجتمع الدولي لحل المشكلة الليبية.