حتيتة: الوضع في ليبيا معقد.. وإعلان القاهرة نقطة تحول للأزمة

قال عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي ، إن الملف الليبي معقد للغاية، ودول كبري لن تستطيع حل المشكلة الليبية، لكن مصر قررت أن تتدخل وتنقذ الأخوة الليبيين بتوجيهات من الرئيس السيسي.





وأكد حتيتة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" على قناة أون تي في، أننا شاهدنا القبائل الليبية ترحب بالتدخل المصري بشكل كبير ، ومنذ ذلك الوقت وبدأ العالم يتعامل مع الملف الليبي بشكل مختلف ، خصوصا بعد إعلان القاهرة في يونيو الماضي.





وأضاف المتخصص في الشأن الليبي، ، أن بعض الدول بدأت تدرك أخيرا، أنه بعد دخول مصر في الملف الليبي؛ لن تستطيع سرقة ونهب ثروات الدولة الليبية ، وهناك قيادات من الشرق والغرب بدأت تقتنع بالدور الحيادي الذي تلعبه مصر في ليبيا.





ونوه إلى أن اليوم، هناك شروط مكشوفة في التعامل مع وارادات النفط ، وأصبحت هناك قناعة بضرورة عودة المرتزقة إلى بلادهم ، وقناعة بأهمية تفكيك الميليشيات.



