AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الرجاء المغربي اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ضد الرجاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورت 7 بتعليق حفيظ دراجي، والرياضية المغربية الأرضية بتعليق هشام فرج.

الزمالك ضد الرجاء:

ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى المباراة النهائية، قبل خوض مباراة الإياب على ستاد القاهرة السبت المقبل.

ويفقتد الزمالك لأبرز نجومه في مباراة اليوم، وهو الدولي التونسي فرجاني ساسي بسبب إصابته بفيروس كورونا مؤخرا، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة محمود علاء بسبب إصابته بجزع في الرباط الخارجي ووتر العضلة الخلفية .

في المقابل يدخل الرجاء المغربي مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في التتويج بلقب الدوري المغربي الأحد الماضي بعد صراع مع الوداد.

الأهلي يضع قدما في دوري أبطال أفريقيا:

يذكر أن الأهلي وضع قدما في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تلغب على الوداد المغربي بهدفين دون رد، أمس، السبت، على ملعب محمد الخامس.

وجاء هدفي الأهلي عن طريق محمد مجدي " أفشة" بعد استغلاله خطأ ساذج من مدافع الوداد المغربي، بينما سجل علي معلول الهدف الثاني للماردالأحمر من ركلة جزاء.

غياب الجماهير:

وتقام مباريات الدوري نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

مصر تحتضن النهائي:

ومن المقرر أن تحتضن مصر نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، حال تأهل الأهلي والزمالك، أو تأهل فريق مصري مع فريق مغربي، أما في حال صعود الوداد والرجاء سيقام النهائي في المغرب.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد بالفيديو .. توقعات الجماهير للأهلي و الزمالك أمام الوداد و الرجاء في نصف دوري أبطال إفريقيا

وفقا لإحصائيات الكاف.. محمد الشناوي أفضل من التاجناوتي حارس الوداد

قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يخشى السيناريو الكارثي بـ الدوري المغربي

شوبير يعلن جاهزية ثنائي الزمالك لموقعة الرجاء المغربي

سيقام في مصر.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

ستاد القاهرة يقترب من استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد أحمد عبد الوارث .. سر هجوم حفيد عبد الوارث عسر عليه

محمود المخبزي: موسيماني طوّر هجوم فريق الأهلي ووظف قدرات لاعبيه

رفقة أطفالها.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال على إنستجرام

تطير أنت في العالي ما نوصلك ياغالي.. صفحة الأهلي تتغزل في الشناوي

أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر 2020 .. تعرف عليها بالصور

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج التهاب اللثة

رفقة أطفالها.. نادين نجيم تتألق بالكاجوال على إنستجرام

هل يحمي القناع البلاستيكي الأطفال من فيروس كورونا؟