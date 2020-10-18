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أخبار العالم

ترامب يخطئ في منصب ماكرون ويحوله لـ رئيس وزراء فرنسا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:18 ص
ترامب ونظيره ماكرون
ترامب ونظيره ماكرون
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شيماء مصطفى
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، في خطأ فادح بشأن منصب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطابه الانتخابي في ولاية ميشيجان أمس السبت.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أخطأ ترامب في منصب ماكرون، وخفضه إلى رئيس الوزراء، وذلك خلال التجمع، في واحدة من سلسلة من السقطات التي وقع فيها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من السباق الرئاسي بعد تخلفه عن المرشح الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن  في استطلاعات الرأي.

وكان ترامب يتحدث عن اتفاقية التجارة "نافتا" القديمة مع كندا والمكسيك، والتي وصفها بأنها صفقة سيئة لأمريكا وأصر على إعادة التفاوض، مذكرا باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال ترامب "وأنتم تعرفون ماذا أوقفت غير ذلك؟ اتفاق باريس البيئي".

وأضاف: "أنا أحب رئيس الوزراء ماكرون حقا، لكنني سألته ذات مرة كيف تسير الأمور بشأن الاتفاقية (اتفاقية باريس للمناخ) هناك؟.. وتبين أن الاتفاقية لا تسير على ما يرام".

وأشار للناخبين: "لقد وفرت عليكم تريليونات الدولارات، ولم يكن أحد آخر ليفعل ذلك.. قلت إنها كارثة لقد أرادوا أساسًا أخذ ثروتنا".

ومن المعروف أن رئيس وزراء فرنسا هو جان كاستكس، وقد تم تعيينه في هذا المنصب من قبل إيمانويل ماكرون نفسه.

يذكر أن ترامب شكك في ظاهرة الاحتباس الحراري، وقرر الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ في عام 2017، بحجة أن بلاده تخسر العديد من الوظائف بسببها.
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