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عماد الدين حسين يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ.. فيديو

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:21 م
الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين
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فرح علاء الخولي
أدى الكاتب الصحفي عماد الدين حسين حلف اليمين الدستورية أمام مجلس الشيوخ في أولى جلساته.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بث وقائع أولى جلساته اليوم، على الهواء مباشرة، والتي سيؤدي خلالها الاعضاء اليمين الدستورية.

وأشارت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ إلى أنه تم تخصيص القاعة 3 للمحررين البرلمانيين، وتم تزويدها بشاشة لنقل وقائع الجلسة، وشبكة “واى فاي” للدخول على الإنترنت للمتابعه الاعلامية.

وطالبت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ جميع المحررين البرلمانيين والعاملين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والالتزام بارتداء الكمامه والتزام المصورين البرلمانيين بالالتزام بالملابس الفورمال داخل القاعه.

وتشهد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أداء أعضاء المجلس المنتخبين والمعينين على حد السواء، والبالغ عددهم 300 عضو، اليمين الدستورية، والتي يشترط أن يؤديها العضو قبل مباشرة منصبه. ووفقا للنص الدستوري (104) من الدستور، والتي تنطبق على مجلس الشيوخ، فإنه يشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
  
ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا (200) أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي (100)، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
 
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