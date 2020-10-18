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أخبار العالم

وزير الخارجية البحريني: السلام مع إسرائيل يضمن للمنطقة مستقبلا أفضل

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:20 م
وزير الخارجية البحريني
وزير الخارجية البحريني
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شيماء مصطفى
وصلت اليوم الاحد، أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى المنامة على متنها وفد أمريكي إسرائيلي.

ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، كان وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقدمة مستقبلي الوفد الأمريكي الإسرائيلي في المطار.

وقال الزياني إن هذه الزيارة تاريخية، مرحبًا بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي.

وأكد الزياني أن زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي خطوة لتفعيل إعلان السلام، وضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أن البحرين تعمل على إنشاء إطار عمل للتعاون الثنائي مع إسرائيل لتحقيق سلام أفضل في المنطقة.

يذكر، أنه في وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن وفدا إسرائيليا أمريكيا يستعد لمغادرة مطار "بن جوريون" متوجها إلى البحرين في أول رحلة مباشرة من إسرائيل إلى البحرين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس السبت، سفر بعثة إسرائيلية إلى البحرين، في أول رحلة تجارية بين البلدين، بعد توقيع اتفاق السلام بينهما برعاية أمريكية.

ومن المقرر أن يتم توقيع وثيقة تتناول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية بين إسرائيل والبحرين.

تأتي هذه الزيارة بعد شهر من توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقيتين لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل في حفل كبير بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر الماضي.
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