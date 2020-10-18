AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مفيش صعود خالص.. شوبير يوجه رسالة جديدة بعد فوز الأهلى | شاهد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 01:28 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
علق الإعلامى أحمد شوبير على نتيجة مبارة الأهلى والوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا التى انتهت بفوز الأهلى المصرى بهدفين دون رد.

وكتب أحمد شوبير فى تغريدة على تويتر: "‏مفيش صعود خالص لِسَّه في شوط تاني في القاهرة ولازم الاهلي يكسب ان شاء الله".

وأضاف "نتيجة الذهاب إيجابية فقط وليست مؤهلة رسميًا الي النهائي أرجو ان يتعامل الجميع علي هذا الأساس".

اقرأ أيضا:
موسيماني يتصدر تويتر بعد الفوز على الوداد.. ومغردون: الساحر القادم من الجنوب

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا في ملعب محمد الخامس بالمغرب، على الوداد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقدم لاعبو الأهلي مباراة أكثر من رائعة دفاعًا وهجومًا، وفرض سيطرته على المباراة، وأحزر هدفًا مبكرًا لمجدي أفشة في الدقيقة الرابعة، وأضاف علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة ٦٢.


ويلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي على إستاد القاهرة الجمعة القادم، في إطار إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
مفيش صعود خالص.. شوبير يوجه رسالة جديدة بعد فوز الأهلى | شاهد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على الوداد

الصحف المغربية بعد فوز الأحمر.. لعنة الفراعة تصيب الوداد.. والأهلي يقترب من النهائي

شاهد.. بعثة الأهلي تغادر مطار محمد الخامس في طريق العودة للقاهرة

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد.. فيديو وصور

بعد الفوز على الوداد.. استقبال حافل بالورود في مطار القاهرة لبعثة الأهلي.. فيديو وصور

شاهد.. كواليس وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد الفوز على الوداد

ترشيحاتنا

لم نتأهل للنهائي حتى الآن .. موسيماني: فوز الأهلى على الوداد في المغرب أمر جيد

وزير التربية والتعليم الأسبق يؤدي اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ.. شاهد

في ذكرى ميلاد أحمد عبد الوارث .. سر هجوم حفيد عبد الوارث عسر عليه

مفيد ولذيذ.. طريقة عمل برجر اللحم مع الشيف توتا مراد.. فيديو

شاهد .. بدء أولى جلسات مجلس الشيوخ الجديد

مصنوعة من الياقوت.. سعر خرافي لـ ساعة تامر حسني

AdvertisementS

لأول مرة.. اللجنة الأولمبية تكشف سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

مباراة للتسلية.. أول تعليق من الكاف على هزيمة الوداد أمام الأهلي

بعد تخلي الأهلي عنه .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمد عبدالمنعم

شخصية الأهلى .. شوبير يتغزل فى محمود الخطيب بسبب موسيمانى

شوقي السعيد يخسر رهان «الخروف» بعد فوز الأهلى على الوداد بأبطال إفريقيا

لم نتأهل للنهائي حتى الآن .. موسيماني: فوز الأهلى على الوداد في المغرب أمر جيد

النهاردة يومك يا بطل .. جماهير الأهلي تدعم أوباما في مباراة الزمالك أمام الرجاء المغربي

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي والقنوات الناقلة

«معظمهم مؤثرين» .. إعلامي مغربي: الرجاء سيواجه الزمالك بدون 8 لاعبين

حضن قفشة ونهاية حلم المغرب .. صحف جنوب إفريقيا تتغنى بـ موسيماني بعد فوز الأهلي على الوداد

الغيابات تضرب الأبيض.. باتشيكو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الرجاء بأبطال إفريقيا

القوة الضاربة.. تشكيل هجومي لـ الرجاء فى مواجهة الزمالك بأبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | مرتضى منصور في مجلس الدولة للطعن على قرار عزله من الزمالك

حافية القدمين.. ريم مصطفى تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

الصين تطرح السيارة هافال تشوليان 2021 الكروس أوفر.. صور