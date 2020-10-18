أعضاء مبادرة luxor viitor يدعمون مرضى سرطان الأقصر .. صور

زار أعضاء مبادرة viitor luxor مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان بالأقصر لتقديم الدعم للمرضي والمشاركة فى حملة التبرع بالدم التى تتبناها المستشفي.





وطبقت خلال زيارة أعضاء المبادرة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة من تعقيم وقياس درجة الحرارة وعددا من الإجراءات الأخرى.





وأبدى أعضاء المبادرة سعادتهم البالغة بالزيارة والتعرف عن قرب على ما يتم إنجازه من أعمال بالمستشفي التى تخدم المرضي فى محافظات الصعيد.





كما تفقد الاعضاء اقسام المستشفي المختلفة قبل أن يتبرعوا بالدم لصالح المرضي بالمستشفي وأكد الاعضاء أنهم سيكونون سفراء حقيقيين لدعم المستشفي التى تعتبر منارة طبية تضيء الصعيد وترفع كاهل المعاناة عن أبنائه.



