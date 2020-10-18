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فن

أخبار الفن .. الجمهور يبحث عن بسمة وهبة بعد جراحة خطيرة.. المطربة التونسية نعمة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 04:34 م
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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شروق ابراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها:

تصدرت الإعلامية بسمة وهبة محرك بحث جوجل الشهير بعد إعلانها خضوعها لعملية جراحية خطيرة، من خلال سوشيال ميديا.د


نعت وزارة الثقافة التونسية ببالغ الحزن والأسى، المطربة التونسية القديرة  نعمة التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد ،بعد صراع مع المرض.


يوافق اليوم الأحد 18 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة حورية فرغلي، التي ولدت عام 1977 بدولة الإمارات وبدأت مشوارها الفني عام 2010 وشاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات من أبرزهم فيلم "قلب الأسد" ومسلسل "الحالة ج" وكانت أول بطولة لها من خلال مسلسل "ساحرة الجنوب"، ومن خلال السطور التالية نعرض عليكم سبب تمني حورية فرغلي الموت.

بعد مرور أيام قليلة على وفاته، وجهت الفنانة شهيرة رسالة مؤثرة إلى زوجها الراحل محمود ياسين من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



نعت الفنانة التونسية فريال يوسف، مواطنتها المطربة نعمة التي وافتها المنية منذ ساعات عن عمر يناهز 84 عاما، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

كشفت صحفية ديلي ميل البريطانية عن تفاصيل جديدة حول فيلم  No time to die ضمن سلسلة أفلام  جيمس بوند، الذي تأجل عرضه مجددا بسبب وباء فيروس كورونا.


كشفت المغنية الأمريكية اريانا غراندي عن اسم ألبومها الجديد المقرر طرحه الأسبوع المقبل، من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ينشغل النجم العالمي توم كروز في تصوير المشاهد المتبقية له من فيلمه الجديد ضمن سلسلة أفلام Mission Impossible ، في مدينة روما الايطالية رغم تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في الدول الأوروبية وبالأخص إيطاليا.

أعلن الفنان رامي جمال عن انتهاء تعاقده مع شركة نجوم ريكوردز بعد تعاون استمر 8 سنوات، من خلال تغريدة له بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر. 

نشر الفنان عمرو عبد العزيز صورة للفنان يحيي الفخراني أثناء تأديته حلف اليمين امام مجلس الشيوخ ، علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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