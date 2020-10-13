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فن

ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:41 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان رامي جمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر فى الصورة بوست له من على الفيسبوك يمازح فيه حمهوره بسبب تصوير معجباته له بفلاتر تصوير.

وكتب: "أكتر حاجه صعبه في الإفراح اللى بروحها لما البنات تيجي تتصور وأنا بغنى وألاقى نفسى كالعلى رموش أو نضارة كبيرة أو نمش أو روج مش كده يا جماعة انتوا كده ماسكين عليا صور".

وتابع معلقا على البوست:" ببقى بغنى ف مبعرفش اعترض على فلتر".

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من ناحية أخرى كشف الفنان رامي جمال عن رغبته في تصوير أغنية "اللي مشيوا" على طريقة الفيديو كليب.

يشار إلى أن أغنية "اللي مشيوا" للفنان رامي جمال من كلمات جمال الخولي، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية "سقف"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تخطت الـ 23 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي.

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