وزير الإسكان يفتتح دار مناسبات و60 منزلا بدويا في قرية الجبيل بطور سيناء.. شاهد

افتتح الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، دار مناسبات قرية الجبيل بمدينة طور سيناء.





وأوضح وزير الإسكان، أن المشروع يتكون من مبنى دار المناسبات على مساحة 325 م2، ويضم (مجلسا بمساحة 240م2- استراحة سكنية بمساحة 40 م2- دورة مياه ومخزن ومطبخ بمساحة 45 م2) .





وأشار إلى أن المشروع يضم كذلك "لاند سكيب" على مساحة 1300م2 ويضم (2 برجولة من الخشب هوالعزيزي على مساحة 224م2- مدخل من جرانيت أحمر فرسان- بردورات- انترلوك- نخيل بلدي- نخيل برتشارديا- صبار- أعمدة ديكورية .





وفي سياق متصل، افتتح وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء ٦٠ منزلا بدويا علي امتداد قرية الجبيل بتشطيب فاخر وتشمل كافة المرافق من بينها وحدة صحية ومسجد ومدرسة وملعب نجيل صناعي مضاء ليلا علاوة علي أنها تطل علي البحر مباشرة.





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