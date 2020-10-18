قومى المرأة يهنئ فيبي فوزى لانتخابها وكيلة مجلس الشيوخ

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى النائبة فيبي فوزى جرجس والتي تم انتخابها اليوم لتولي منصب وكيل مجلس الشيوخ بعدد أصوات ١٩٩ صوت ، وذلك خلال الانتخابات التى تمت اليوم خلال أولى جلسات انعقاد المجلس والتى تم خلالها اختيار رئيس المجلس ووكيليه .





وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق سعادتها وفخرها بإختيار النائبة فيبي فوزى جرجس كاول سيدة تتولى منصب وكيل لمجلس الشيوخ بعد إعادة تشكيل المجلس في ضوء التعديلات الدستورية الاخيرة، مشيرة ان اليوم هو أحد الأيام التاريخية التي شهدت انتصار عظيمًا للمرأة المصرية، فقد خرجت المرأة في نهاية هذا اليوم رابحة، مضيفة أن انتخاب سيدة في هذا المنصب هى فرصة عظيمة تتاح لها ، الأمر الذي سيعود بالإيجاب على وضعها السياسي وعلى مشاركتها في الحياة العامة، والذي يؤكد قدرتها وكفاءتها لتولى أى منصب وبجدارة اذا اتيحت لها الفرصة.





وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية أصبحت تتقدم إلى الأمام نحو تولي العديد من المناصب القيادية في كافة المجالات ، ويرجع كل الفضل في ذلك للدعم والمساندة الكبيرة التي تتلقاها المرأة المصرية من القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي منح المرأة المساحة الكافية والفرص اللازمة لاثبات ذاتها وامكانياتها مشيرة ان المرأة اليوم تسطر فصل جديد في مجلد انجازاتها عبر التاريخ. متمنية لها مزيدا من النجاح والتوفيق فى هذا المنصب.





وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن أمنياتها بمساهمة النائبات بمجلس الشيوخ بخبراتهن وكفائتهن وتنوع مجالاتهن بدور كبير خلال الفترة القادمة في إثراء الحياة النيابية والتشريعية ، والتمثيل في المجلس تمثيلا مشرفا نفخر به كما تعودنا منهن دائمًا .





جدير بالذكر أن وكيلة مجلس الشيوخ المنتخبة النائبة فيبي فوزى جرجس تنتمى لحزب الشعب الجمهورى، وهي إحدى القيادات النسائية المعروفة في الاسماعيليه و التي مارست عملا ميدانيا على مدار السنوات الماضية من خلال عضويتها في المجلس القومي للمرأة فرع الاسماعيلية منذ إنشائه و حتى وصلت إلى منصب المقرر المناوب ، كما انها عضو لجنة المشاركة المجتمعية بجامعة قناة السويس.



