مفاجأة.. باحث: تصريحات ترامب بشأن بن لادن سبق وأن أكدتها القاعدة

علق ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، على ما قاله ترامب بأن أسامة بن لادن لم يقتل، مشيرا إلى أن مؤرخ القاعدة أكد رواية ترامب قبل ذلك.









وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إحدى الروايات تقول إن أسامة بن لادن لم يقتل، وإنما كان مخدرًا وقتما تم الإعلان عن وفاته.









وأوضح أن هناك رواية ثانية عن القاعدة تقول إن بن لادن فجّر نفسه وثالثة تنص على أنه تم قتل بن لادن وإلقاؤه في البحر وهذه رواية الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما.









وأوضح ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنه يميل إلى أن أسامة بن لادن لم يمت حتى الآن وما زال على قيد الحياة وقد يكون قابعا في أحد السجون حتى وفاته.









ولفت الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن تصريحات ترامب تعتبر ضربة للديمقراطيين لأنهم كانوا يعتبرون مقتل بن لادن نصرا كبيرا.