AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفاجأة.. باحث: تصريحات ترامب بشأن بن لادن سبق وأن أكدتها القاعدة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:28 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
علق ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، على ما قاله ترامب بأن أسامة بن لادن لم يقتل، مشيرا إلى أن مؤرخ القاعدة أكد رواية ترامب قبل ذلك.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إحدى الروايات تقول إن أسامة بن لادن لم يقتل، وإنما كان مخدرًا وقتما تم الإعلان عن وفاته.


وأوضح أن هناك رواية ثانية عن القاعدة تقول إن بن لادن فجّر نفسه وثالثة تنص على أنه تم قتل بن لادن وإلقاؤه في البحر وهذه رواية الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما.


وأوضح ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أنه يميل إلى أن أسامة بن لادن لم يمت حتى الآن وما زال على قيد الحياة وقد يكون قابعا في أحد السجون حتى وفاته.


ولفت الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن تصريحات ترامب تعتبر ضربة للديمقراطيين لأنهم كانوا يعتبرون مقتل بن لادن نصرا كبيرا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماهر فرغلي: الإخوان أباحوا المثلية وشرب الخمر للبقاء في أوروبا

متطرف لأبعد حد.. باحث سياسي: محمود عزت حسم الصراع لمصلحته وسيطر على تنظيم الإخوان ..فيديو

ماهر فرغلي: محمود عزت يؤمن بمشروع الإخوان والعمل العسكري المسلح ..فيديو

ماهر فرغلي: الإخوان ينفذون أجندة وضعها الأتراك هدفها الخراب والدمار

باحث شئون إسلامية يكشف انهيار الإخوان المسلمين .. منقسمة لـ 4 جماعات

ترشيحاتنا

مفيش صعود خالص.. شوبير يوجه رسالة جديدة بعد فوز الأهلى | شاهد

جريئة وشقية.. رانيا يوسف فى 10 إطلالات مثيرة للجدل بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد

أخبار الرياضة.. سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على الوداد

تخفيف حكم حبس سما المصري لـ 6 أشهر وإلغاء الغرامة في قضية سب ريهام سعيد

نجم الزمالك السابق: الأهلي محظوظ بـ موسيماني .. فيديو

تأجيل استئناف سما المصري على حكم الحبس والغرامة في التحريض على الفسق والفجور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عودة المدارس .. أعراض ظهور القمل في شعر الأطفال

هوت شورت أحمر.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على الدراجة.. شاهد

سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور