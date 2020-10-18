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رياضة

السفير المصري يرافق بعثة الزمالك إلى إستاد محمد الخامس لمواجهة الرجاء

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:30 م
أشرف إبراهيم سفير
أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
حرص أشرف إبراهيم  سفير مصر في المغرب على التواجد في الفندق لمرافقة بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك عند ذهابها إلى ملعب محمد الخامس استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي.


وألقى البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب ، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة ، وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء. 


ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم ، في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا. 


وقام باتشيكو بشرح بعض الأمور الفنية الأخيرة، كذلك توجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية علي اللاعبين  التي سيقومون بتنفيذها خلال اللقاء .


وتحركت حافلة الفريق في السادسة بتوقيت المغرب ، السابعة بتوقيت القاهرة  ، متوجهة إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء .

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