AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام ليستر سيتي في البريميرليج

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:22 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي" بريميرليج"

ويشارك محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا في مباراة اليوم والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجت

خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي

خط الهجوم: تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز

ويجلس أحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا في مباراة اليوم التي تنطلق في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المحمدى على الدكة .. تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

جيراليش يتقدم لـ أستون فيلا بهدف مبكر بشباك فولهام في البريميرليج

أستون فيلا يسجل الهدف الثاني في شباك فولهام في 15 دقيقة

تريزيجيه أساسيا.. أستون فيلا يتقدم على فولهام بهدفين في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تريزيجيه يقود هجوم أستون فيلا أمام ليفربول

ترشيحاتنا

الزمالك يتفوق | قبل مواجهة الرجاء المغربي .. تعرف على تاريخ مواجهات الفريقين

بعد ذبح مدرس باريس.. تحرك عاجل من فرنسا ضد أجانب متطرفين

وسائل إعلام جنوب إفريقيا تشيد بفوز الأهلي على «الوداد» تحت قيادة «موسيماني»

نائب رئيس النور يكشف: الحزب رفض استقالتي وأمثله بمجلس الشيوخ

رسميا.. المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا لمجلس الشيوخ

لأول مرة.. اللجنة الأولمبية تكشف سر إيقاف مرتضى منصور 4 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع عودة المدارس .. أعراض ظهور القمل في شعر الأطفال

هوت شورت أحمر.. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على الدراجة.. شاهد

سعر ومواصفات شانجي changhe m50 موديل 2021 في مصر .. صور