تريزيجيه يقود أستون فيلا أمام ليستر سيتي في البريميرليج

ويشارك محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لأستون فيلا في مباراة اليوم والذي جاء كالآتي:





في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز





خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجت





خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - روز باركلي





خط الهجوم: تريزيجيه - جاك جيراليش - واتكينز





ويجلس أحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا في مباراة اليوم التي تنطلق في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي" بريميرليج"