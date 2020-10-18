إجراءات طبية لفريق الزمالك قبل مواجهة الرجاء

قام الطاقم الطبي المتواجد بملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، والذي يستضيف لقاء الزمالك والرجاء مساء اليوم، الأحد، باتخاذ كافة الإجراءات الطبية، وتعقيم الأماكن والجنبات داخل الملعب، من غرف ملابس ومقاعد البدلاء وبعض الأمور الاحترازية الأخرى.





كان ذلك وفقا للبروتوكول الطبي والشروط الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، والتي تم التشديد عليها من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".





وحرص أشرف إبراهيم سفير مصر لدى المغرب، على التواجد في الفندق لمرافقة بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك عند ذهابها إلى ملعب محمد الخامس استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي.

وألقى البرتغالي "جايمي باتشيكو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، المحاضرة الفنية الأخيرة على اللاعبين في الخامسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب، والسادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك بمقر فندق الإقامة بالدار البيضاء.

وقام باتشيكو بشرح بعض الأمور الفنية الأخيرة، قام بتوجيه التعليمات والواجبات والأدوار النهائية على اللاعبين التي سيقومون بتنفيذها على أرض الملعب.

وتحركت حافلة الفريق في السادسة بتوقيت المغرب، السابعة بتوقيت القاهرة، متجهة إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء.



ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في التاسعة من مساء اليوم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



