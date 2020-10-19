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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

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 إذا كنت مولودا في يوم 19 أكتوبر  يمكن أن تفسد المشاكل الصحية يوم , تحتاج إلى اتباع روتين متوازن. استيقظ مبكرًا في الصباح ومارس تمارين خفيفة يوميًا. سيكون عليك أيضًا إجراء بعض التغييرات المهمة في نظامك الغذائي.

سيكون من الأفضل أن تركز على عملك في المكتب.

يُنصح رجال الأعمال بتجنب المخاطرة بالمال. إذا اتخذت قراراتك المالية على عجل ، فقد تضطر إلى تحمل العبء الأكبر منها.

سيكون الوضع طبيعيًا في حياتك الشخصية. حاول قضاء المزيد من الوقت مع زوجتك. حبيبتك تحتاج إلى دعمك العاطفي.

نصيحة علم الابراج ..

ينصح رجال الأعمال بعدم القيام باستثمارات كبيرة. قد تضطر إلى السفر للعمل اليوم. ستكون رحلتك أيضًا مضيعة للمال ، لذا فكر بحكمة قبل وضع الخطط.
سيكون اليوم يومًا مهمًا جدًا للطلاب. إذا كنت تفكر في الانضمام إلى دورة تدريبية مهنية ، فيمكنك الحصول على بعض الأخبار الجيدة. سيكون جو منزلك هادئًا. سوف تحصل على دعم من أفراد عائلتك.
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شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئ لك برجك

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