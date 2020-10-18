مشاجرة بمسجد في سوهاج.. ووزارة الأوقاف تعلق على الأمر ..شاهد

علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على حدوث مشاجرة في أحد المساجد بسوهاج بسبب الدعاية الانتخابية، قائلا "قولنا كتير.. يا إخونا المساجد يجب أن تكون بعيدة عن الأمور الانتخابية".





وأضاف "طايع"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن كل ما في الأمر أن أحد المرشحين دخل إلى المسجد من أجل الدعاية، فتعالت الأصوات بسبب المنافسة مع نائب ومرشح آخر، وعليه قام إمام المسجد بإخراجهم.





وأكد أنه تمت إحالة كل المتورطين في هذه الواقعة إلى التحقيق في لجنة القيم ، معقبا "الإمام تورط، وتمت إحالته للتحقيق في لجنة القيم، وحولناه لـ باحث دعوة، وأبعدناه عن المنابر ".



