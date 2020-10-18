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مشاجرة بمسجد في سوهاج.. ووزارة الأوقاف تعلق على الأمر ..شاهد

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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إسراء صبري

علق الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على حدوث مشاجرة في أحد المساجد بسوهاج بسبب الدعاية الانتخابية، قائلا "قولنا كتير.. يا إخونا المساجد يجب أن تكون بعيدة عن الأمور الانتخابية".

وأضاف "طايع"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن كل ما في الأمر أن أحد المرشحين دخل إلى المسجد من أجل الدعاية، فتعالت الأصوات بسبب المنافسة مع نائب ومرشح آخر، وعليه قام إمام المسجد بإخراجهم.

وأكد أنه تمت إحالة كل المتورطين في هذه الواقعة إلى التحقيق في لجنة القيم، معقبا "الإمام تورط، وتمت إحالته للتحقيق في لجنة القيم، وحولناه لـ باحث دعوة، وأبعدناه عن المنابر".

من ناحية أخرى، قرر وزير الأوقاف من خلال البروتوكول والتعاون المشترك بين الوزارة والمعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة، زيادة عدد منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة للأئمة والعاملين بالأوقاف للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١م إلى ألف منحة مجانية. 


وكان ذلك حرصا من وزارة الأوقاف على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين بالأوقاف، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة. 
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