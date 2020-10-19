الكلاب الضالة تثير فزع سكان طوسن في حي روض الفرج

أرسلت القارئة نورا الفندي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررة من انتشار الكلاب الضالة بكميات كبيرة .





وقالت المواطنة:"في شكواها نعاني نحن سكان طوسن بحي روض الفرج بمحافظة الجيزة من انتشار الكلاب الضالة التي تسببت في عقر بعض الأطفال وتسبب الرعب في قلوبنا".





وناشدت القارئة المسؤولين سرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة، لافتة إلى أن الكلاب الضالة تنتشر طوال الليل وتتسبب في ضوضاء للسكان.



