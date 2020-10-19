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بين الناس

الكلاب الضالة تثير فزع سكان طوسن في حي روض الفرج

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسلت القارئة نورا الفندي شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررة من  انتشار الكلاب الضالة بكميات كبيرة .

وقالت المواطنة:"في شكواها نعاني نحن سكان طوسن بحي روض الفرج بمحافظة الجيزة من انتشار الكلاب الضالة التي تسببت في عقر بعض الأطفال وتسبب الرعب في قلوبنا".

وناشدت القارئة المسؤولين سرعة حل هذا المشكلة رأفة بأهالي المنطقة،لافتة إلى أن الكلاب الضالة تنتشر طوال الليل وتتسبب في ضوضاء للسكان.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لتلقي شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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