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سيارات

أجزاء يجب فحصها في السيارة بشكل دوري

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:53 ص
فحص السيارة
فحص السيارة
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أماني نوار
هناك الكثير من الاجزاء في سيارتك تحتاج إلى صيانة دورية حيث يجب القيام بفحصها من فترة إلى أخرى وبشكل مستمر لكى تحافظ  عليها ، حيث أن الأعطال عن هذا الامر له  العديد من العواقب ، والمخاطر ، وفي هذا التقرير نقدم أبرز الأجزاء التي يجب فحصها في السيارة :

-    حاول ان تستعين باختصاصي كهرباء سيارات ،  وذلك للتأكد من حال البطارية .
-    حاول تنظيف فلتر الهواء ، او استبداله بآخر إذا لم يعد يعمل بالشكل المطلوب .
-    حاول الكشف على نظام الفرامل لانه أساسي وضروري كي لا تتعرض لحوادث سيرة خطيرة .
-    يجب أن تقوم بتغيير الإطارات إذا أصبحت قديمة خصوصا خلال موسم الأمطار .
-    من الضروري فحص منسوب السائل المتواجد في الردياتير .
-فحص البطارية وعمل صيانة دورية لها باستمرار لأن الحر يعمل  على تشكيل ضغط كبير على البطارية.
- التأكد من سلامة الخراطيم والأسلاك باستمرار وتغيير التالف منها.
– تأكد من منسوب الزيوت في السيارة خصوصًا زيت المحرك، زيت الفرامل وزيت المقود.

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