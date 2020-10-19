أجزاء يجب فحصها في السيارة بشكل دوري

هناك الكثير من الاجزاء في سيارتك تحتاج إلى صيانة دورية حيث يجب القيام بفحصها من فترة إلى أخرى وبشكل مستمر لكى تحافظ عليها ، حيث أن الأعطال عن هذا الامر له العديد من العواقب ، والمخاطر ، وفي هذا التقرير نقدم أبرز الأجزاء التي يجب فحصها في السيارة :
- حاول ان تستعين باختصاصي كهرباء سيارات ، وذلك للتأكد من حال البطارية .
- حاول تنظيف فلتر الهواء ، او استبداله بآخر إذا لم يعد يعمل بالشكل المطلوب .
- حاول الكشف على نظام الفرامل لانه أساسي وضروري كي لا تتعرض لحوادث سيرة خطيرة .
- يجب أن تقوم بتغيير الإطارات إذا أصبحت قديمة خصوصا خلال موسم الأمطار .
- من الضروري فحص منسوب السائل المتواجد في الردياتير .
-فحص البطارية وعمل صيانة دورية لها باستمرار لأن الحر يعمل على تشكيل ضغط كبير على البطارية.
- التأكد من سلامة الخراطيم والأسلاك باستمرار وتغيير التالف منها.
– تأكد من منسوب الزيوت في السيارة خصوصًا زيت المحرك، زيت الفرامل وزيت المقود.
- حاول ان تستعين باختصاصي كهرباء سيارات ، وذلك للتأكد من حال البطارية .
- حاول تنظيف فلتر الهواء ، او استبداله بآخر إذا لم يعد يعمل بالشكل المطلوب .
- حاول الكشف على نظام الفرامل لانه أساسي وضروري كي لا تتعرض لحوادث سيرة خطيرة .
- يجب أن تقوم بتغيير الإطارات إذا أصبحت قديمة خصوصا خلال موسم الأمطار .
- من الضروري فحص منسوب السائل المتواجد في الردياتير .
-فحص البطارية وعمل صيانة دورية لها باستمرار لأن الحر يعمل على تشكيل ضغط كبير على البطارية.
- التأكد من سلامة الخراطيم والأسلاك باستمرار وتغيير التالف منها.
– تأكد من منسوب الزيوت في السيارة خصوصًا زيت المحرك، زيت الفرامل وزيت المقود.