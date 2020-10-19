أجزاء يجب فحصها في السيارة بشكل دوري



- حاول ان تستعين باختصاصي كهرباء سيارات ، وذلك للتأكد من حال البطارية .

- حاول تنظيف فلتر الهواء ، او استبداله بآخر إذا لم يعد يعمل بالشكل المطلوب .

- حاول الكشف على نظام الفرامل لانه أساسي وضروري كي لا تتعرض لحوادث سيرة خطيرة .

- يجب أن تقوم بتغيير الإطارات إذا أصبحت قديمة خصوصا خلال موسم الأمطار .

- من الضروري فحص منسوب السائل المتواجد في الردياتير .

-فحص البطارية وعمل صيانة دورية لها باستمرار لأن الحر يعمل على تشكيل ضغط كبير على البطارية.

- التأكد من سلامة الخراطيم والأسلاك باستمرار وتغيير التالف منها.

– تأكد من منسوب الزيوت في السيارة خصوصًا زيت المحرك، زيت الفرامل وزيت المقود.





هناك الكثير من الاجزاء في سيارتك تحتاج إلى صيانة دورية حيث يجب القيام بفحصها من فترة إلى أخرى وبشكل مستمر لكى تحافظ عليها ، حيث أن الأعطال عن هذا الامر له العديد من العواقب ، والمخاطر ، وفي هذا التقرير نقدم أبرز الأجزاء التي يجب فحصها في السيارة :