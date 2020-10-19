جونز هوبكنز : تسجيل 48 ألفا و210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين و154 ألفا و594 حالة، وذلك عقب تسجيل 48 ألفا و210 حالات خلال ال24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 219 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 388 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.