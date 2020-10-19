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أخبار العالم

جونز هوبكنز : تسجيل 48 ألفا و210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة إلى 8 ملايين و154 ألفا و594 حالة، وذلك عقب تسجيل 48 ألفا و210 حالات خلال ال24 ساعة الماضية.
وأوضحت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 219 ألفا و674 حالة، وذلك عقب تسجيل 388 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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