شوبير يوجه رسالة تحذير لـ الأهلى والزمالك بشأن الوداد والرجاء



وكان الأهلى نجح فى الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد خارج الديار ، واقتنص الزمالك فوزا مهما على حساب الرجاء المغربي أيضا فى عقر داره بهدف دون رد .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي :" الأهلى والزمالك لازم لا يأمنوا غدر الوداد والرجاء خلال لقاء العودة المقرر إقامتها يومي الجمعة والسبت المقبلين على الترتيب، سوف يأتون لمصر معندهمش حاجة يبكوا عليها".



وأضاف : " لازم نتذكر مباريات عديدة حققنا فيها نتائج إيجايبة بالذهاب وودعنا البطولة فى لقاء الاياب، لازم نكمل للنهاية حتى نرى نهائى مصرى خالص".





وكان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن مفاجأة ‏سارة للاعبي فريق الكرة بالنادي ، عقب الفوز على الرجاء المغربي ‏بهدف دون رد في ملعب الأخير ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا.‏





وقال مرتضى منصور، في تصريحات متلفزة على قناة "الزمالك"، "مكافأة فورية قيمتها ‏‏50 ألف جنيه لكل لاعبي الزمالك بعد الفوز على الرجاء سواء من شارك ‏أو من لم يشارك في المواجهة".‏





وأكد مرتضى منصور "في حالة تحقيق الفوز في لقاء القاهرة سأمنح كل لاعب 50 ألف ‏جنيه مكافأة إضافية و لو حققوا اللقب، وجابوا الكأس هخليهم يشوفوا اللي ‏عمرهم ما شافوه"‏.



