تونس تفرض حظر تجوال كلي بسبب كورونا

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، فرض حظر للتجوال في عموم البلاد بداية من غد "الثلاثاء" للسيطرة على تفشي وباء كورونا.





وأمس الأحد، قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، إن الوضع الصحي صعب جدًا جراء انتشار فيروس كورونا وسيظل على هذا الحال لفترة أطول.





وأشار المشيشي إلى أن الدولة ليست عاجزة عن تطويق فيروس كورونا، مضيفًا أن البلاد تشهد عدوى مجتمعية وانتشارًا كبيرًا للفيروس.





ولفت إلى أنه من الضروري التعايش مع هذا الفيروس لكن مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية منه بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.





وشدد على أن الحكومة ستوفر خلال الأسبوع القادم 10 ملايين كمامة، مؤكدًا أنه أصدر أوامر بتوفير اعتمادات إضافية تقدر بـ100 مليار دينار؛ بهدف توفير الأدوية واللقاحات اللازمة.





واختتم رئيس الوزراء التونسي قائلًا: "شهدت المرحلة الأولى من الوباء حالات عدوى وافدة، ونفذنا وقتها إغلاقًا كاملًا للبلاد، الأمر الذي كان له تكلفة اقتصادية كبيرة جدًا، وكان ذلك منطقيًا في تلك الفترة لكن هذه المرة لدينا حالة عدوى مجتمعية وطرق الفترة الأولى غير مجدية لأنها حلول وقتية، والحجر الصحي الشامل غير وارد".



